Акулова: Злоумышленник пытался отравить хищников в вольерах Московского зоопарка

В Московском зоопарке неизвестный мужчина попытался отравить хищников, подбросив в вольеры с животными таблетки неизвестного происхождения. Об этом сообщила гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова.
«Сегодня мы столкнулись с вопиющим случаем жестокости по отношению к животным. На территории Московского зоопарка было совершено отвратительное преступление — попытка отравить наших зверей», — написала она.
Акулова уточнила, что в ходе планового осмотра вольеров с рысями и леопардом Мизером были обнаружены разбросанные таблетки неизвестного происхождения. Камеры видеонаблюдения четко зафиксировали момент, когда злоумышленник бросал их через ограждения.
Это не случайность, не шалость — это осознанное, хладнокровное покушение на жизнь животных, подчеркнула руководитель Московского зоопарка.
Как писал сайт KP.RU, 19 мая в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий обязательное судебно-психиатрическое освидетельствование лиц, подозреваемых в жестоком обращении с животными. Инициаторы законы полагают, что такие меры позволят принимать профилактические меры и повысят уровень общественной безопасности.
Также отмечалось, что в настоящее время суды зачастую отказываются от назначения психиатрической экспертизы при отсутствии явных признаков заболеваний, что негативно сказывается на эффективности расследования и предотвращения подобных преступлений. Согласно данным МВД РФ, в прошлом году в России было зафиксировано 656 случаев жестокого обращения с животными.