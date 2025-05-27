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Акулова: Злоумышленник пытался отравить хищников в вольерах Московского зоопарка

Посетитель Московского зоопарка забросил в вольеры к животным таблетки.

Источник: Комсомольская правда

В Московском зоопарке неизвестный мужчина попытался отравить хищников, подбросив в вольеры с животными таблетки неизвестного происхождения. Об этом сообщила гендиректор столичного зоосада Светлана Акулова.

«Сегодня мы столкнулись с вопиющим случаем жестокости по отношению к животным. На территории Московского зоопарка было совершено отвратительное преступление — попытка отравить наших зверей», — написала она.

Акулова уточнила, что в ходе планового осмотра вольеров с рысями и леопардом Мизером были обнаружены разбросанные таблетки неизвестного происхождения. Камеры видеонаблюдения четко зафиксировали момент, когда злоумышленник бросал их через ограждения.

Это не случайность, не шалость — это осознанное, хладнокровное покушение на жизнь животных, подчеркнула руководитель Московского зоопарка.

Как писал сайт KP.RU, 19 мая в Госдуму внесли законопроект, предусматривающий обязательное судебно-психиатрическое освидетельствование лиц, подозреваемых в жестоком обращении с животными. Инициаторы законы полагают, что такие меры позволят принимать профилактические меры и повысят уровень общественной безопасности.

Также отмечалось, что в настоящее время суды зачастую отказываются от назначения психиатрической экспертизы при отсутствии явных признаков заболеваний, что негативно сказывается на эффективности расследования и предотвращения подобных преступлений. Согласно данным МВД РФ, в прошлом году в России было зафиксировано 656 случаев жестокого обращения с животными.