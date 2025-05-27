Акулова: Злоумышленник пытался отравить хищников в вольерах Московского зоопарка

Также отмечалось, что в настоящее время суды зачастую отказываются от назначения психиатрической экспертизы при отсутствии явных признаков заболеваний, что негативно сказывается на эффективности расследования и предотвращения подобных преступлений. Согласно данным МВД РФ, в прошлом году в России было зафиксировано 656 случаев жестокого обращения с животными.