Мирошник назвал число погибших мирных россиян за время СВО

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин сообщал, что с начала специальной военной операции атакам со стороны ВСУ подверглись 43 региона России, включая Москву, Санкт-Петербург, Крым и Краснодарский край. По его данным, было зафиксировано почти восемь тысяч фактов обстрелов, в результате которых погибли сотни мирных жителей, в том числе дети.