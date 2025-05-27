В Приморском крае обнаружили погибшего амурского тигра

По информации ведомства, сигнал о находке поступил сегодня на горячую линию охотнадзора от очевидца. Тушу животного извлекли из воды сотрудники МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа Большой Камень» при содействии Шкотовской районной общественной организации охотников и рыболовов.