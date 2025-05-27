В Приморском крае обнаружили погибшего амурского тигра

В Приморском крае у города Большой Камень была обнаружена туша погибшего амурского тигра. Об этом сообщило региональное министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды.
По информации ведомства, сигнал о находке поступил сегодня на горячую линию охотнадзора от очевидца. Тушу животного извлекли из воды сотрудники МКУ «Управление по делам ГО и ЧС городского округа Большой Камень» при содействии Шкотовской районной общественной организации охотников и рыболовов.
Отмечается, что тигр был найден на берегу, без видимых следов травм или повреждений. Для установления точной причины гибели туша направлена на ветеринарно-санитарную экспертизу.
Ранее в Приморье открыли уголовное дело по факту убийства амурского тигра.