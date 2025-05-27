«Не хотел присутствовать на уроках». В Минске девятиклассник договорился в интернете с незнакомцем «заминировать» свою школу

Помощник прокурора Ленинского района Никита Плема обратил внимание, что учащийся девятого класса ранее проблем с законом не имел. Суд признал несовершеннолетнего виновным в подстрекательстве к заведомо ложному сообщению о готовящемся взрыве по части 5 статьи 16 и части 1 статьи 340 Уголовного кодекса с применением статьи 117 УК. В отношении учащегося были применены принудительные меры воспитательного характера в виде ограничения свободы досуга несовершеннолетнего на срок шесть месяцев, заключающегося в возложении на него обязанности соблюдения порядка использования свободного от учебы времени.