«Не хотел присутствовать на уроках». В Минске девятиклассник договорился в интернете с незнакомцем «заминировать» свою школу

В Минске незнакомец из интернета предложил девятикласснику «заминировать» школу. Подробности агентству «Минск- Новости» сообщили в пресс-службе прокуратуры Ленинского района.
В сообщении говорится, что примерно в 11.00 секретарю одной из минских школ жилого района Лошица позвонил неизвестный и сообщил, что учреждение заминировано. После этого звонивший сбросил вызов. Сотрудница действовала по инструкции: про случившееся она заявила в милицию, поставила в известность руководство.
Позднее выяснилось, что за всем этим стоял один из учащихся школы. Он сообщил, что в мессенджере Telegram переписывался с незнакомцем, который предложил ему за денежное вознаграждение в 16 рублей организовать эвакуацию учащихся и учителей из школы.
«Подросток заинтересовался и сообщил собеседнику “нужное” для этого время — в тот день парень попросту не хотел присутствовать на уроках», — отметили в сообщении.
В отношении несовершеннолетнего учащегося было заведено уголовное дело. Вину с совершенном преступлении он не признал, заявив, что якобы воспринял предложение незнакомца как шутку. Вместе с тем его слова опровергла сохранившаяся переписка.
Помощник прокурора Ленинского района Никита Плема обратил внимание, что учащийся девятого класса ранее проблем с законом не имел. Суд признал несовершеннолетнего виновным в подстрекательстве к заведомо ложному сообщению о готовящемся взрыве по части 5 статьи 16 и части 1 статьи 340 Уголовного кодекса с применением статьи 117 УК. В отношении учащегося были применены принудительные меры воспитательного характера в виде ограничения свободы досуга несовершеннолетнего на срок шесть месяцев, заключающегося в возложении на него обязанности соблюдения порядка использования свободного от учебы времени.
Представитель прокуратуры добавил, что несовершеннолетнему ограничили пребывание вне дома с период с 21.00 до 06.00. Также ему запрещено посещать массовые и культурно-массовые мероприятия, он обязан являться на регистрацию в милицию.
— Мобильный телефон подростка как средство совершения преступления конфискован в доход государства, — отметил помощник прокурора Ленинского района Никита Плема.
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