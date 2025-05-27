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ООН осудила удары БПЛА Украины по гражданам России

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций выразил обеспокоенность сообщениями об ударах украинских беспилотников по гражданскому населению в России. Об этом стало известно после совещания в ООН.

В ООН подчеркнули, что осуждают нанесение ударов по гражданским лицам.

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций выразил обеспокоенность сообщениями об ударах украинских беспилотников по гражданскому населению в России. Об этом стало известно после совещания в ООН.

«Генеральный секретарь обеспокоен сообщениями об ударах украинских беспилотников по гражданскому населению в России. Нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру запрещены международным правом. Мы еще раз осуждаем все подобные атаки, где бы они ни происходили», — сообщили на сайте ООН.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявлял о «терроре» со стороны Киева в отношении российских журналистов, работающих в зоне конфликта, и сообщал о десятках погибших и раненых с февраля 2022 года. По его словам, несмотря на регулярные обращения, ООН не осуждает подобные инциденты, а доклады международных организаций игнорируют гибель российских корреспондентов.