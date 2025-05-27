ООН осудила удары БПЛА Украины по гражданам России

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя заявлял о «терроре» со стороны Киева в отношении российских журналистов, работающих в зоне конфликта, и сообщал о десятках погибших и раненых с февраля 2022 года. По его словам, несмотря на регулярные обращения, ООН не осуждает подобные инциденты, а доклады международных организаций игнорируют гибель российских корреспондентов.