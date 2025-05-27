Временные ограничения на работу введены в аэропорту Калуги

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС) введены в аэропорту Калуги. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
Ограничительные меры были приняты для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.
Ранее в воздушной гавани Калуги уже вводились аналогичные меры безопасности. Кроме того, временные ограничения были введены в аэропортах Нижнего Новгорода, Саратова и Тамбова.
Спустя время в аэропортах Иванова, Калуги, Нижнего Новгорода, Тамбова и Ярославля были сняты ограничения на работу. На это время аэропорты этих городов временно не принимали и не выпускали рейсы.
В период запретов экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры.