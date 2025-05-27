Росавиация: В аэропорту Калуги ввели временные ограничения для самолетов

Как писал сайт KP.RU, утром 27 мая Росавиация вводила временные ограничения на работу аэропортов в трех российских городах. Ограничения коснулись воздушных гаваней Нижнего Новгорода (Стригино), Саратова (Гагарин) и Тамбова (Донское). Отмечалось, что в приоритете для экипажей воздушных судов, авиадиспетчеров и служб аэропортов — принять все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.