Росавиация: В аэропорту Калуги ввели временные ограничения для самолетов

Временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов введены в воздушной гавани Калуги. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуга (Грабцево; код ИКАО: UUBC)», — говорится в публикации.
Как писал сайт KP.RU, утром 27 мая Росавиация вводила временные ограничения на работу аэропортов в трех российских городах. Ограничения коснулись воздушных гаваней Нижнего Новгорода (Стригино), Саратова (Гагарин) и Тамбова (Донское). Отмечалось, что в приоритете для экипажей воздушных судов, авиадиспетчеров и служб аэропортов — принять все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.
Напомним, ограничения в работе российских аэропортов вызваны атаками украинских дронов на регионы страны, что в свою очередь приводит к отменам международных рейсов и перенаправлению самолетов на запасные аэродромы.