На рейсе Екатеринбург-Сочи скончалась женщина: какие случаи смертей в воздухе фиксировались в последние годы

Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, летевший из Екатеринбурга в Сочи днем 27 мая, подал сигнал бедствия над Казахстаном из-за того, что одной из пассажирок стало плохо. За последние годы было зафиксировано множество случаев, когда путешественникам из-за проблем со здоровьем не удавалось добраться до пункта назначения. О каких еще случаях смертей в небе известно — в материале URA.RU.