На рейсе Екатеринбург-Сочи скончалась женщина: какие случаи смертей в воздухе фиксировались в последние годы

За последние годы произошло множество смертей во время перелетов.
Самолет авиакомпании Nordwind Airlines, летевший из Екатеринбурга в Сочи днем 27 мая, подал сигнал бедствия над Казахстаном из-за того, что одной из пассажирок стало плохо. За последние годы было зафиксировано множество случаев, когда путешественникам из-за проблем со здоровьем не удавалось добраться до пункта назначения. О каких еще случаях смертей в небе известно — в материале URA.RU.
Скончалась пассажирка самолета, летевшего из Екатеринбурга в Сочи.
Пассажирка, которой стало плохо на борту самолета авиакомпании Nordwind, выполнявшего рейс из Екатеринбурга в Сочи, скончалась во время полета. Об этом URA.RU сообщил очевидец происшествия.
НОВОСТЬ ПО ТЕМЕНа рейсе Екатеринбург-Сочи скончалась женщина: почему люди умирают в самолетах, кто в группе риска.
«Час назад женщине стало плохо. Сейчас [медики] констатировали остановку сердца. Пока летели, все искали прибор для [измерения] давления. У этой авиакомпании ничего с собой нет», — рассказал собеседник агентства. По его словам, на борту находилось 564 пассажира. Представители авиакомпании Nordwind пока не прокомментировали ситуацию.
Известно, что самолет был развернут над казахским селом Мукур после получения сигнала бедствия днем 27 мая. Экипаж принял решение совершить экстренную посадку, и воздушное судно вскоре приземлилось в аэропорту города Актобе для оказания экстренной медицинской помощи. Подробности о состоянии других пассажиров и дальнейшей судьбе рейса пока неизвестны.
Пассажир рейса Москва — Хургада скончался от приступа астмы.
Во время рейса NE601, выполнявшегося по маршруту Москва — Хургада в апреле 2025 года, на борту самолета произошел летальный случай. Причиной трагедии стал острый приступ бронхиальной астмы у одной из пассажиров.
Самолет вылетел из московского аэропорта утром 16 апреля и направлялся в Египет. Около часа спустя после взлета один из пассажиров почувствовал резкое ухудшение состояния, связанное с нарушением дыхания. Члены экипажа совместно с пассажирами попытались оказать мужчине первую медицинскую помощь.
Учитывая чрезвычайную ситуацию, командир воздушного судна принял решение о возврате в аэропорт вылета. После приземления на борт поднялись медицинские сотрудники, которые констатировали смерть пассажира.
Пассажирка умерла после экстренной посадки в Нижнем Новгороде.
Пассажирка рейса Челябинск—Москва скончалась в Нижнем Новгороде после экстренной посадки самолета из-за резкого ухудшения ее состояния на борту. Об этом сообщили медицинские службы города, принимавшие пациентку.
По информации врачей, 46-летней женщине стало плохо во время полета — она потеряла сознание, после чего экипаж принял решение о срочной посадке в аэропорту Нижнего Новгорода. Пациентку оперативно доставили в городскую клиническую больницу № 13. Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, спасти ее не удалось.
Врачи добавили, что состояние женщины резко ухудшилось уже во время полета, предположительно, на фоне имеющихся хронических заболеваний. После приземления пострадавшей была оказана экстренная медицинская помощь непосредственно в аэропорту, а затем организована срочная транспортировка в больницу.
Экстренная посадка в Перми не спасла жизнь пассажиру.
В августе 2024 года в Перми из-за резкого ухудшения состояния пассажира авиарейс, следовавший по маршруту Южно-Сахалинск — Москва, был вынужден совершить внеплановую посадку. Как сообщили в Министерстве здравоохранения Пермского края, мужчину срочно госпитализировали после прибытия с помощью бригады скорой медицинской помощи. Несмотря на предпринятые врачами меры, спасти пациента не удалось. У мужчины во время рейса понизилось давление, он начал задыхаться.
Пилот скончался во время рейса над Гренландией.
В октябре 2024 года в ходе пассажирского рейса авиакомпании Turkish Airlines на борту самолета, летевшего на высоте около 12 тысяч метров над Гренландией, скончался пилот воздушного судна. Как установлено, умершим оказался 59-летний мужчина. За шесть месяцев до трагедии он проходил плановое медицинское обследование, в ходе которого не было выявлено никаких отклонений в состоянии его здоровья.
Происшествие имело место во время перелета по маршруту Сиэтл — Стамбул. В определенный момент пилоту стало плохо, после чего второй пилот принял решение изменить курс и осуществить экстренную посадку в Нью-Йорке. По прибытии в аэропорт на борт поднялись медицинские специалисты, которые констатировали смерть.