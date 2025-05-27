В аэропорту Калуги введены временные ограничения

Временные ограничения ввели в аэропорту Калуги для обеспечения безопасности полетов. Об этом во вторник, 27 мая, сообщил представитель Росавиации.
— Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены в аэропорту Калуги («Грабцево»), — сказано в его Telegram-канале.
Утром 27 мая в аэропортах Тамбова (Донское), Нижнего Новгорода (Стригино) и Саратова (Гагарин) вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
26 мая Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск гражданских воздушных судов в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Калуга.
Незадолго до этого мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ликвидации двух беспилотных летательных аппаратов силами противовоздушной обороны на подлете к столице.