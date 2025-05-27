Подросток разбился насмерть на электросамокате на заправке в Новороссийске

Ранее автомобиль каршеринга в центре столицы насмерть сбил ребенка, который пересекал проезжую часть на самокате на красный сигнал светофора. ДТП произошло на Семеновской набережной в районе дома 3/1, корпус 4. При столкновении ребенок получил тяжелые травмы, от которых умер на месте.