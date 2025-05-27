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Подросток разбился насмерть на электросамокате на заправке в Новороссийске

Подросток погиб в результате ДТП на электросамокате в Новороссийске Краснодарского края. Трагедия произошла 24 мая, сообщает РЕН ТВ.

Подросток погиб в результате ДТП на электросамокате в Новороссийске Краснодарского края. Трагедия произошла 24 мая, сообщает РЕН ТВ.

— Он наехал на металлический трос-ограждение на заправке и упал, ударившись головой, — рассказал источник телеканала.

Травмы, которые получил 12-летний школьник при падении, оказались несовместимы с жизнью.

Правоохранительные органы организовали проверку по факту произошедшего.

27 мая трамвай сбил мужчину на электросамокате на Большой Черемушкинской улице в районе остановки «Улица Шверника» на юго-западе Москвы.

Ранее автомобиль каршеринга в центре столицы насмерть сбил ребенка, который пересекал проезжую часть на самокате на красный сигнал светофора. ДТП произошло на Семеновской набережной в районе дома 3/1, корпус 4. При столкновении ребенок получил тяжелые травмы, от которых умер на месте.