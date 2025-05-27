Француза, решившего приплыть в РФ на сапе, заключили под стражу

Гражданин Франции, который хотел приплыть в Россию из Эстонии на сапе, заключён под стражу на два месяца, информирует объединённая пресс-служба судов Ленинградской области.
Решение принято в связи незаконным пересечением госгранице, проходящей по Нарвскому водохранилищу. В сообщении сказано, что француз планировал отыскать родственников своей матери.
«Кингисеппским городским судом Ленинградской области удовлетворено ходатайство органа дознания ПУ ФСБ России по Санкт-Петербургу об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца гражданину Французской Республики, обвиняемому в том, что он на сап-доске из Эстонской Республики незаконно пересёк проходящую по Нарвскому водохранилищу государственную границу РФ без надлежащего разрешения и документов, дающих право въезда», — рассказали в пресс-службе.
Напомним, инцидент случился днём 19 мая. Мужчину задержали пограничники. Он уточнил, что хотел поселиться на территории Российской Федерации, а также отыскать родственников «приёмной матери».
«Со слов обвиняемого стало известно, что он, применив “метод дедукции”, сделал вывод о том, что его мать, которую считает приёмной, предположительно родом из России. Решение пересечь государственную границу РФ он принял в связи с тем, что захотел найти родственников своей приёмной матери и восстановить с ними родственные связи», — сказано в сообщении.
В ходе допроса правоохранители установили, что мужчина лечился в психиатрической клинике. Ему назначили судебно психиатрическую экспертизу.
Ранее сообщалось, что мужчина в гидрокостюме вплавь пытался пересечь эстонско-российскую границу в Ленинградской области.