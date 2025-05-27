Француза, решившего приплыть в РФ на сапе, заключили под стражу

«Со слов обвиняемого стало известно, что он, применив “метод дедукции”, сделал вывод о том, что его мать, которую считает приёмной, предположительно родом из России. Решение пересечь государственную границу РФ он принял в связи с тем, что захотел найти родственников своей приёмной матери и восстановить с ними родственные связи», — сказано в сообщении.