Стали известны подробности смертельного ДТП с автобусом в Кингисеппском районе

Как установила полиция, ДТП случилось в 20:20 на 214-м километре автодороги Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье. Сначала легковушка выехала на встречку и столкнулась с «Газелью». Затем «Газель» влетела в автобус Yutong, перевозящий рабочих, и съехала с проезжей части в лесополосу.