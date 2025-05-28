Стали известны подробности смертельного ДТП с автобусом в Кингисеппском районе

Как установила полиция, ДТП случилось в 20:20 на 214-м километре автодороги Псков — Гдов — Сланцы — Кингисепп — Краколье. Сначала легковушка выехала на встречку и столкнулась с «Газелью». Затем «Газель» влетела в автобус Yutong, перевозящий рабочих, и съехала с проезжей части в лесополосу.
Водитель грузовика скончался на месте. 41-летний водитель Skoda госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Также в больницу был доставлен один пассажир «Газели» и один пассажир автобуса.
На данный момент по факту произошедшего проводится полицейская проверка. Отмечается, что движение по трассе еще не восстановлено.
Ранее «Фонтанка» рассказывала, что проверку также проводит Кингисеппская городская прокуратура. В связи со случившимся возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.