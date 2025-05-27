Губернатор Миляев: БПЛА Украины атаковали Тульскую область

Начиная с 20 мая, украинские беспилотные аппараты осуществляют постоянные атаки на различные регионы РФ. Предыдущая масштабная волна запусков дронов была зафиксирована в начале мая, накануне празднования 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Подобно событиям того периода, нынешние атаки приводят к сбоям в работе российских аэропортов.