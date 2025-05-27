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Губернатор Миляев: БПЛА Украины атаковали Тульскую область

В Тульской области объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

БПЛА атаковали область.

В Тульской области объявлена угроза атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев.

«На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА», — написал губернатор у себя в telegram-канале. Он призвал местных жителей сохранять спокойствие.

Начиная с 20 мая, украинские беспилотные аппараты осуществляют постоянные атаки на различные регионы РФ. Предыдущая масштабная волна запусков дронов была зафиксирована в начале мая, накануне празднования 80-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Подобно событиям того периода, нынешние атаки приводят к сбоям в работе российских аэропортов.