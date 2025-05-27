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В ГУ МВД прокомментировали сообщение о мужчине с гранатой в Ростове

В Ростове искали мужчину с гранатой у алкогольного магазина.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону полиция оперативно отреагировала на тревожный сигнал о возможной угрозе возле магазина с алкоголем. По данным пресс-службы ГУ МВД по Ростовской области, в дежурную часть поступило сообщение о мужчине с гранатой.

На место сразу выехали патрульные. Однако на месте мужчину не обнаружили. Сейчас правоохранители изучают записи камер видеонаблюдения, опрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

— Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств и установление участника событий, — уточнили в ведомстве.