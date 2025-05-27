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Mash: Украинские беспилотники атаковали Тулу

Беспилотники ВСУ атаковали Тулу. Об этом во вторник, 27 мая, сообщил Telegram-канал Mash.

Беспилотники ВСУ атаковали Тулу. Об этом во вторник, 27 мая, сообщил Telegram-канал Mash.

— Местные жители рассказали, что примерно в 23:20 слышали не менее трех взрывов в Привокзальном районе. Из-за них в нескольких домах затряслись окна и сработали сигналки у автомобилей, — сказано в публикации.

Отмечается, что перед этим были слышны летящие дроны.

В Муроме Владимирской области провели эвакуацию в связи с атакой беспилотников ВСУ. Об этом 27 мая сообщил губернатор региона Александр Авдеев. По его словам, меры эвакуации касались районов, где были зафиксированы вражеские БПЛА. Точное количество эвакуированных жителей он не уточнил.

23 мая губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что ВС России отразили 15-ю атаку украинских войск в регионе и за двое суток ликвидировали 37 вражеских дронов.