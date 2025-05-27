Mash: Украинские беспилотники атаковали Тулу

В Муроме Владимирской области провели эвакуацию в связи с атакой беспилотников ВСУ. Об этом 27 мая сообщил губернатор региона Александр Авдеев. По его словам, меры эвакуации касались районов, где были зафиксированы вражеские БПЛА. Точное количество эвакуированных жителей он не уточнил.