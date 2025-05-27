Лавров: амбиции Мерца в военной сфере симптоматичны

«Слышать из уст нынешнего немецкого лидера то, что Германия вернет себе позицию ведущей военной силы в Европе, когда мы только что отметили 80-летие разгрома гитлеровского нацизма, это достаточно симптоматично. То есть история, наверное, этих людей ничему не учит», — заявил Лавров на совместной пресс-конференции по завершении переговоров с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом. По словам главы МИД РФ, Европа вновь избрала для себя путь поддержки идей, схожих с нацистскими, чтобы предпринять попытку нанести России стратегическое поражение.