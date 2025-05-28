В Янтарном при пожаре погиб мужчина

По данному факту Светлогорский межрайонный следственный отдел регионального управления Следственного комитета России начал процессуальную проверку. Личность погибшего установлена — это 62-летний мужчина, проживавший в данном доме.
В ходе осмотра места происшествия на теле погибшего не обнаружено видимых признаков насильственной смерти. Для установления точной причины смерти, а также определения причины возгорания и очага пожара назначены судебно-медицинская и пожарно-техническая экспертизы.
В настоящее время следователи продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение, сообщили в СУ СК РФ по Калининградской области.