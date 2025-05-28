Shot: не менее шести взрывов прогремело над Алексиным

Подобные инциденты уже происходили ранее: в небе над Рязанью также были слышны громкие взрывы, которые, по данным местных жителей и СМИ, были связаны с работой системы ПВО по украинским беспилотникам. Тогда сообщалось о пяти хлопках, информации о пострадавших и разрушениях не поступало. В обоих случаях официальные ведомства пока не давали комментариев.