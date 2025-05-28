Росавиация: временные ограничения введены в аэропорту Домодедово

Временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов введены в столичном аэропорту Домодедово. Об этом проинформировали в Росавиации.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Домодедово», — передал представитель Росавиации. Уточняется, что подобные меры были введены для организации безопасности полетов гражданских самолетов.
Ранее временные ограничения на прием и выпуск авиалайнеров были введены в аэропорту Калуги. Кроме этого, временные ограничения на взлет и посадку самолетов ранее вводились в трех российских городах — Нижнем Новгороде (Стригино), Саратове (Гагарин) и Тамбове (Донское).