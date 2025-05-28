Росавиация: временные ограничения введены в аэропорту Домодедово

Ранее временные ограничения на прием и выпуск авиалайнеров были введены в аэропорту Калуги. Кроме этого, временные ограничения на взлет и посадку самолетов ранее вводились в трех российских городах — Нижнем Новгороде (Стригино), Саратове (Гагарин) и Тамбове (Донское).