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Росавиация: временные ограничения введены в аэропорту Домодедово

Аэропорт Домодедово закрыт для приема и выпуска самолетов поздним вечером 27 мая.

Источник: Комсомольская правда

Временные ограничения на взлет и посадку воздушных судов введены в столичном аэропорту Домодедово. Об этом проинформировали в Росавиации.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Домодедово», — передал представитель Росавиации. Уточняется, что подобные меры были введены для организации безопасности полетов гражданских самолетов.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск авиалайнеров были введены в аэропорту Калуги. Кроме этого, временные ограничения на взлет и посадку самолетов ранее вводились в трех российских городах — Нижнем Новгороде (Стригино), Саратове (Гагарин) и Тамбове (Донское).