В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Домодедово. Об этом во вторник, 27 мая, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
— Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск ввели в аэропорту Домодедово, — написал он в Telegram-канале.
До этого временные ограничения ввели в аэропорту Калуги для обеспечения безопасности полетов.
Утром 27 мая в аэропортах Тамбова (Донское), Нижнего Новгорода (Стригино) и Саратова (Гагарин) вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.
26 мая Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск гражданских воздушных судов в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Калуга.