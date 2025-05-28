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В аэропорту Домодедово ввели временные ограничения

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Домодедово. Об этом во вторник, 27 мая, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Домодедово. Об этом во вторник, 27 мая, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

— Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск ввели в аэропорту Домодедово, — написал он в Telegram-канале.

До этого временные ограничения ввели в аэропорту Калуги для обеспечения безопасности полетов.

Утром 27 мая в аэропортах Тамбова (Донское), Нижнего Новгорода (Стригино) и Саратова (Гагарин) вводили временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

26 мая Росавиация сообщила о введении временных ограничений на прием и выпуск гражданских воздушных судов в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский и Калуга.