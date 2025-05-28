В Пермском крае квартира сгорела из-за пауэрбанка

В Пермском крае пожар в квартире возник из-за неисправного портативного аккумулятора, сообщает МЧС России.
Инцидент произошел в жилом помещении площадью около 15 квадратных метров. По предварительным данным, возгорание началось из-за неисправного пауэрбанка, что привело к повреждению мебели и внутренней отделки.
Специалисты установили, что причиной пожара стал именно поврежденный аккумулятор. В результате огня стены помещения покрылись копотью, а предметы интерьера обгорели и частично разрушились. Пострадавших в ходе происшествия не зафиксировано.
На месте происшествия работали 22 сотрудника экстренных служб и шесть единиц техники. Благодаря слаженным действиям пожарных удалось быстро ликвидировать огонь и предотвратить его дальнейшее распространение.
Ранее сообщалось о пожаре в Москве в одном из многоэтажных домов. В результате пострадали семь человек, двое из которых — дети.