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В Пермском крае квартира сгорела из-за пауэрбанка

Пострадавших в ходе происшествия не зафиксировано.

Источник: Аргументы и факты

В Пермском крае пожар в квартире возник из-за неисправного портативного аккумулятора, сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в жилом помещении площадью около 15 квадратных метров. По предварительным данным, возгорание началось из-за неисправного пауэрбанка, что привело к повреждению мебели и внутренней отделки.

Специалисты установили, что причиной пожара стал именно поврежденный аккумулятор. В результате огня стены помещения покрылись копотью, а предметы интерьера обгорели и частично разрушились. Пострадавших в ходе происшествия не зафиксировано.

На месте происшествия работали 22 сотрудника экстренных служб и шесть единиц техники. Благодаря слаженным действиям пожарных удалось быстро ликвидировать огонь и предотвратить его дальнейшее распространение.

Ранее сообщалось о пожаре в Москве в одном из многоэтажных домов. В результате пострадали семь человек, двое из которых — дети.