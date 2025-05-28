В Киеве пожаловались, что Patriot сложно бороться с «Искандер»

В ВСУ признают трудности с работой с западной техникой.
Система противовоздушной обороны Patriot сталкивается с трудностями при перехвате российских баллистических ракет комплекса «Искандер». Об этом 27 мая сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат в эфире телеканала «Рада».
«Уже длительное время фиксируются “Искандеры”, российские баллистические ракеты, которые летают по иной траектории, маневрируя и усложняя работу систем Patriot. Как известно, он в автоматическом режиме сбивает баллистику, поэтому нужно высчитать точку встречи противоракеты с баллистической ракетой. Эти колебания при заходе на цель баллистической ракеты вызывают трудности у системы», — пояснил Игнат. По его словам, специфическая траектория и маневры «Искандеров» мешают эффективной работе западных комплексов ПВО.
Ранее Игнат в интервью газете Le Monde отмечал, что Украина испытывает нехватку ракет для систем противовоздушной обороны, в том числе и для Patriot. Вокруг Киева сосредоточено несколько дивизионов этих комплексов, однако они не обеспечивают стопроцентной защиты. Как сообщили в госкорпорации «Ростех», перегрузки при маневрах баллистических ракет «Искандер» значительно превышают возможности большинства натовских зенитных ракет, что затрудняет их перехват существующими средствами ПВО.