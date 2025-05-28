В Киеве пожаловались, что Patriot сложно бороться с «Искандер»

Ранее Игнат в интервью газете Le Monde отмечал, что Украина испытывает нехватку ракет для систем противовоздушной обороны, в том числе и для Patriot. Вокруг Киева сосредоточено несколько дивизионов этих комплексов, однако они не обеспечивают стопроцентной защиты. Как сообщили в госкорпорации «Ростех», перегрузки при маневрах баллистических ракет «Искандер» значительно превышают возможности большинства натовских зенитных ракет, что затрудняет их перехват существующими средствами ПВО.