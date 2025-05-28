Один человек погиб в результате массового ДТП в Ленобласти

В Ленинградской области в результате крупного ДТП с участием трех транспортных средств — автобуса, грузового и легкового автомобиля — шесть человек получили травмы различной степени тяжести, один человек погиб. Об этом проинформировало Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram-канале.