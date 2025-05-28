Один человек погиб в результате массового ДТП в Ленобласти

В Ленинградской области в результате крупного ДТП с участием трех транспортных средств — автобуса, грузового и легкового автомобиля — шесть человек получили травмы различной степени тяжести, один человек погиб. Об этом проинформировало Главное управление МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram-канале.
«27 мая в 20:34 в полицию Кингисеппского района Ленинградской области поступило сообщение о ДТП по дороге от города Кингисепп в сторону города Сланцы, недалеко от железнодорожного переезда», — сообщили в ведомстве.
Сообщается, что участниками инцидента стали автобус-развозка, грузовой автомобиль «Газель» и легковой автомобиль «Шкода Октавиа».
В МВД рассказали, что по факту случившегося уже организована проверка, а обстоятельства ДТП уточняются. Ранее «Комсомольская правда в Петербурге» подробно писала о ДТП с участием трех машин под Петербургом.