Ричмонд
+16°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: Силами ПВО Минобороны сбито четыре летевших к Москве БПЛА

Силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника, которые летели на столицу. Об этом в среду, 28 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника, которые летели на столицу. Об этом в среду, 28 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Средства ПВО Минобороны сбили четыре беспилотника, летевших на Москву, — написал он в Telegram-канале.

На месте падения обломков БПЛА в настоящее время работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин.

До этого временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Домодедово.

Беспилотники ВСУ атаковали Тулу. Об этом 27 мая сообщил Telegram-канал Mash. Местные жители рассказали, что примерно в 23:20 слышали не менее трех взрывов в Привокзальном районе.