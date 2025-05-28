Собянин: Силами ПВО Минобороны сбито четыре летевших к Москве БПЛА

Силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника, которые летели на столицу. Об этом в среду, 28 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Средства ПВО Минобороны сбили четыре беспилотника, летевших на Москву, — написал он в Telegram-канале.
На месте падения обломков БПЛА в настоящее время работают специалисты экстренных служб, добавил Собянин.
До этого временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Домодедово.
Беспилотники ВСУ атаковали Тулу. Об этом 27 мая сообщил Telegram-канал Mash. Местные жители рассказали, что примерно в 23:20 слышали не менее трех взрывов в Привокзальном районе.