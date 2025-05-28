Росавиация: аэропорт Домодедово прекратил прием и отправку рейсов

Домодедово временно не отправляет и не принимает рейсы.
В аэропорту Домодедово временно введены ограничения на прием и выпуск гражданских воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск введены также в аэропорту Домодедово», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Калуга (Грабцево).
Ранее Росавиация уже вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Московской области, включая Жуковский, а также в городах Владимир, Иваново и Калуга. Такие меры принимаются для усиления безопасности полетов гражданской авиации при возникновении внештатных ситуаций. Пассажирам в подобных случаях рекомендуется следить за обновлениями на официальных ресурсах аэропортов и авиакомпаний.