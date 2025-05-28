Росавиация: аэропорт Домодедово прекратил прием и отправку рейсов

Ранее Росавиация уже вводила временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Московской области, включая Жуковский, а также в городах Владимир, Иваново и Калуга. Такие меры принимаются для усиления безопасности полетов гражданской авиации при возникновении внештатных ситуаций. Пассажирам в подобных случаях рекомендуется следить за обновлениями на официальных ресурсах аэропортов и авиакомпаний.