Собянин: Москву атаковали БПЛА, сбито четыре штуки

Собянин заявил об атаке ВСУ.
Системы противовоздушной обороны (ПВО) Минобороны России сбили четыре беспилотника, которые направлялись в сторону Москвы. Об этом 27 мая сообщил мэр российской столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбито четыре беспилотника, летевших на Москву», — написал Сергей Собянин в своем официальном telegram-канале. В сообщении также отмечается, что угроза для жителей города была своевременно предотвращена благодаря слаженной работе силовых ведомств.
При этом жители Московской области рассказали Shot, что в районе поселков Михнево и Барыбино был слышен шум двигателей украинских беспилотных летательных аппаратов. По словам очевидцев, дроны передвигались на низкой высоте и с небольшой скоростью. Один из эпизодов уничтожения воздушной цели был запечатлен на видео. Также местные жители сообщили о яркой вспышке, которую они наблюдали в небе.