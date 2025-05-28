Собянин: Москву атаковали БПЛА, сбито четыре штуки

При этом жители Московской области рассказали Shot, что в районе поселков Михнево и Барыбино был слышен шум двигателей украинских беспилотных летательных аппаратов. По словам очевидцев, дроны передвигались на низкой высоте и с небольшой скоростью. Один из эпизодов уничтожения воздушной цели был запечатлен на видео. Также местные жители сообщили о яркой вспышке, которую они наблюдали в небе.