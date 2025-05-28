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Собянин: система ПВО отразила атаку четырех БПЛА, летевших на Москву

Мэр Москвы сообщил об очередной атаке украинских БПЛА на московский регион в ночь на 28 мая.

Источник: Комсомольская правда

Российские системы ПВО успешно отразили атаку украинских дронов на Московский регион ночью 28 мая. Об этом в своем официальном Telegram-канале сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

В этот раз — в ночь на 28 мая — в сторону Москвы первоначально летели четыре вражеских беспилотника.

«ПВО Минобороны сбито четыре беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал глава региона.

Позднее Собянин сообщил еще о двух фактах успешного пресечения атаки украинских беспилотников. Так, силами российских ПВО была также отражена атака еще двух БПЛА, летевших к Москве, а позднее — еще четырех дронов ВСУ.

Итого в общей сложности ночью 28 мая над Москвой сбили уже 12 украинских беспилотников.

Ранее Собянин уже сообщал о пресечении российскими ПВО атаки вражеских БПЛА вечером 25 мая.