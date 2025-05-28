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Собянин: Силами ПВО сбито еще два летевших к Москве БПЛА

Силами противовоздушной обороны отражена атака двух беспилотников, которые летели на столицу. Об этом в среду, 28 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силами противовоздушной обороны отражена атака двух беспилотников, которые летели на столицу. Об этом в среду, 28 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Силами ПВО Минобороны была отражена атака двух беспилотников, летевших на Москву, — написал он в Telegram-канале.

В настоящее время на месте падения обломков БПЛА работают специалисты экстренных служб.

До этого Сергей Собянин сообщил, что силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника, которые летели на столицу.

Ранее временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Домодедово.

Беспилотники ВСУ атаковали Тулу. Об этом 27 мая сообщил Telegram-канал Mash. Местные жители рассказали, что примерно в 23:20 слышали не менее трех взрывов в Привокзальном районе.