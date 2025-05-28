Минобороны: 112 украинских БПЛА сбито три часа над шестью регионами России

Кроме того, системы ПВО сбили четыре беспилотника, направлявшихся в сторону Москвы. О произошедшем сообщил мэр столицы Сергей Собянин. Жители Московской области рассказали ресурсу Shot, что в районах поселков Михнево и Барыбино они слышали шум двигателей дронов, которые летели на низкой высоте и с небольшой скоростью. Очевидцы также отметили, что момент уничтожения одного из аппаратов попал на видео, а в небе была видна яркая вспышка.