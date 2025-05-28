Минобороны: силы ПВО за три часа сбили 112 дронов ВСУ над регионами РФ

Российские средства противовоздушной обороны за три часа уничтожили 112 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими регионами России. Об этом сообщает Министерство обороны России.
«C 21.00 мск 27 мая до 0.00 мск 28 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — передает ведомство. Согласно данным ведомства, воздушное пространство указанных регионов подверглось нарушению со стороны беспилотных летательных аппаратов: 59 единиц зафиксировано над Брянской областью, 19 — над Белгородской, 13 — над Тульской, 10 — над Курской, 8 — над Орловской и 3 — над Калужской областью. Все указанные БПЛА были своевременно нейтрализованы силами противовоздушной обороны.
Ранее Минобороны информировало об уничтожении 23 вражеских БПЛА над четырьмя регионами РФ.
А мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о том, что силы ПВО сбили 8 украинских дронов над столицей.