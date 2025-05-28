Минобороны: силы ПВО за три часа сбили 112 дронов ВСУ над регионами РФ

«C 21.00 мск 27 мая до 0.00 мск 28 мая дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено 112 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — передает ведомство. Согласно данным ведомства, воздушное пространство указанных регионов подверглось нарушению со стороны беспилотных летательных аппаратов: 59 единиц зафиксировано над Брянской областью, 19 — над Белгородской, 13 — над Тульской, 10 — над Курской, 8 — над Орловской и 3 — над Калужской областью. Все указанные БПЛА были своевременно нейтрализованы силами противовоздушной обороны.