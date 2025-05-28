В Омске выясняют причины звуков взрывов, о которых сообщили жители

Вечером 27 мая в социальных сетях появились многочисленные сообщения от жителей Омска о громких звуках, слышимых в различных районах города и близлежащих поселках. Пользователи делились своими опасениями и просили разъяснений у властей. Причины инцидента пока не установлены, официальная информация о пострадавших или разрушениях не поступала.