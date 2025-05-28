Собянин: Еще два летевших на Москву БПЛА уничтожены силами ПВО Минобороны

Средства противовоздушной обороны сбили еще два беспилотника, которые летели на столицу. Об этом в среду, 28 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Силы ПВО Минобороны сбили еще два БПЛА, летевших на Москву, — написал он в Telegram-канале.
В настоящее время на месте падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб.
До этого Сергей Собянин сообщил, что силами противовоздушной обороны отражена атака двух беспилотников, которые летели на столицу.
Также ранее силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника, которые летели на столицу.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Домодедово.