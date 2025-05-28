Собянин сообщил о ликвидации еще одного БПЛА, направлявшегося к Москве

Силы противовоздушной обороны сбили еще один беспилотник, который летел на столицу. Об этом в среду, 28 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Силы ПВО сбили еще один БПЛА, атаковавший Москву, — написал он в Telegram-канале.
В настоящее время на месте падения обломков беспилотника работают специалисты экстренных служб.
До этого средства противовоздушной обороны сбили еще два беспилотника, которые летели на столицу, сообщил Сергей Собянин.
Также силами ПВО была отражена атака двух беспилотников, которые летели на Москву.
Ранее силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника, которые летели на столицу.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Домодедово.