Собянин сообщил об уничтожении еще шести БПЛА, летевших к Москве

Мэр Москвы Сергей собянин сообщил об уничтожении еще шести украинских беспилотников, летевших по направлению к столице. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
По данным мэра, сначала в небе были замечены и сбиты два беспилотника, после чего силы противовоздушной обороны уничтожили еще четыре БПЛА.
В настоящее время на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб, ситуация находится под контролем. Информация о пострадавших и о повреждениях на земле уточняется.
Ранее Собянин сообщил, что российские военные сбили четыре беспилотных летательных аппарата, которые летели на российскую столицу в ночь на 28 мая.