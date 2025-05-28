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Собянин сообщил об уничтожении еще шести БПЛА, летевших к Москве

На месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Москвы Сергей собянин сообщил об уничтожении еще шести украинских беспилотников, летевших по направлению к столице. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По данным мэра, сначала в небе были замечены и сбиты два беспилотника, после чего силы противовоздушной обороны уничтожили еще четыре БПЛА.

В настоящее время на месте падения обломков работают сотрудники экстренных служб, ситуация находится под контролем. Информация о пострадавших и о повреждениях на земле уточняется.

Ранее Собянин сообщил, что российские военные сбили четыре беспилотных летательных аппарата, которые летели на российскую столицу в ночь на 28 мая.