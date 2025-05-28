Росавиация: временные ограничения введены в аэропортах Внуково и Жуковский

В Московских аэропортах Внуково и Жуковский введены временные ограничения. Об этом проинформировал представитель Росавиации в Telegram-канале.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск были введены также в аэропортах Внуково и Жуковский», — передает Росавиация.
Уточняется, что введенные меры необходимы для организации безопасности полетов авилайнеров.
Незадолго до этого ограничения на прием и выпуск самолетом ввели в столичном аэропорту Домодедово.
А мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 12 летевших на Москву беспилотниках ВСУ. Все они были сбиты силами ПВО. Ранее Минобороны России сообщило, что силами российской ПВО за три часа уничтожено 112 беспилотных летательных аппарата ВСУ над несколькими регионами России в ночь на 28 мая. Уточняется, что вражеские беспилотники пытались атаковать 6 регионов России, однако их попытки были успешно пресечены силами ПВО.