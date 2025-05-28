Росавиация: временные ограничения введены в аэропортах Внуково и Жуковский

А мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 12 летевших на Москву беспилотниках ВСУ. Все они были сбиты силами ПВО. Ранее Минобороны России сообщило, что силами российской ПВО за три часа уничтожено 112 беспилотных летательных аппарата ВСУ над несколькими регионами России в ночь на 28 мая. Уточняется, что вражеские беспилотники пытались атаковать 6 регионов России, однако их попытки были успешно пресечены силами ПВО.