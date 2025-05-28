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Собянин: ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских беспилотников

Силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаки вражеских беспилотников. Об этом в среду, 28 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаки вражеских беспилотников. Об этом в среду, 28 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— ПВО Минобороны продолжает отражать атаки вражеских беспилотников. Уничтожено два БПЛА, летевших на Москву, — написал он в Telegram-канале.

До этого средства противовоздушной обороны сбили еще два беспилотника, которые летели на столицу, сообщил Сергей Собянин.

Также силами ПВО была отражена атака двух беспилотников, которые летели на Москву.

Ранее силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника, которые летели на столицу.

Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Домодедово.