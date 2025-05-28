Замглавы МИД РФ Грушко: ЕС готовится к войне с Россией

С начала конфликта на Украине Евросоюз последовательно усиливает экономическое давление на Россию, рассчитывая с помощью санкций добиться уступок и ослабления российской экономики. Недавно был введен 17-й пакет ограничительных мер, под которые попали более 2,4 тысячи физических и юридических лиц. Европейские политики считают, что такие шаги могут вынудить Россию к перемирию и уменьшить ее влияние в регионе.