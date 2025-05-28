Бастрыкин поручил возбудить дело по факту гибели новорожденной девочки на Чукотке

Трагический инцидент произошел утром 27 мая на территории предприятия АО «Чукотская торговая компания» в Эгвекиноте, где было найдено тело новорожденной девочки. Руководителю следственного управления по Чукотскому автономному округу Александру Тюменцеву поручено организовать расследование и представить доклад о ситуации.