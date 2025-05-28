Бастрыкин поручил возбудить дело по факту гибели новорожденной девочки на Чукотке

Следственный комитет России начал процессуальную проверку после обнаружения тела новорожденного ребенка в Чукотском автономном округе. По поручению главы ведомства Александра Бастрыкина будет возбуждено уголовное дело.
Трагический инцидент произошел утром 27 мая на территории предприятия АО «Чукотская торговая компания» в Эгвекиноте, где было найдено тело новорожденной девочки. Руководителю следственного управления по Чукотскому автономному округу Александру Тюменцеву поручено организовать расследование и представить доклад о ситуации.
«Следственными органами СК России по Чукотскому автономному округу по данному факту организована процессуальная проверка. Председателем СК России дано поручение руководителю СУ по Чукотскому автономному округу Александру Тюменцеву возбудить уголовное дело и представить доклад», — сообщает СК России.
Ранее сообщалось, что полиция обнаружила амурского тигра в квартире жителя ЛНР.