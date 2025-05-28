Силы ПВО за три часа уничтожили 112 украинских беспилотников

Силы противовоздушной обороны уничтожили 112 украинских беспилотников. Об этом в среду, 28 мая, сообщили в Министерстве обороны России.
— C 21:00 27 мая до 0:00 28 мая по московскому времени дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено 112 беспилотников ВСУ, — сказано в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что 59 БПЛА из них сбили в Брянской области. Помимо этого: в Белгородской уничтожили 19 беспилотников; в Тульской — 13; в Курской — 10; в Орловской — восемь; в Калужской — три.
Силы противовоздушной обороны продолжают отражать атаки вражеских беспилотников, сообщил 28 мая мэр Москвы Сергей Собянин. Было уничтожено два БПЛА, летевших на столицу.
До этого средства противовоздушной обороны сбили еще два беспилотника, которые летели на Москву, сообщил Сергей Собянин.