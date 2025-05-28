Госдеп: США озабочены ответными ударами России по Украине

«Особую обеспокоенность президента (США Дональда Трампа — прим. URA.RU) и всех нас вызывают атаки, в результате которых на Украине гибнут мирные. Мы призываем к сдержанности и настоятельно просим все стороны избегать дальнейшей эскалации», — цитирует Тэмми Брюса РИА Новости.