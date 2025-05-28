Богомаз: в Брянске из-за атаки БПЛА поврежден жилой дом и автомобили

Брянская область ранее уже подвергалась атакам беспилотников: в ночь на 20 мая российские силы ПВО нейтрализовали восемь БПЛА, запущенных со стороны Украины. Тогда, по данным губернатора, жертв и разрушений инфраструктуры не было.