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Богомаз: в Брянске из-за атаки БПЛА поврежден жилой дом и автомобили

В Брянске в результате атаки украинских беспилотников поврежден многоквартирный жилой дом и несколько автомобилей. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Александр Богомаз сообщил, что пострадавших в результате атаки БПЛА нет.

В Брянске в результате атаки украинских беспилотников поврежден многоквартирный жилой дом и несколько автомобилей. Об этом сообщает губернатор Брянской области Александр Богомаз.

«Украинскими террористами совершена очередная массированная атака с помощью БПЛА по территории нашего региона. При отражении воздушной атаки в многоквартирном жилом доме Фокинского района города Брянска повреждены окна и шесть автомобилей. Пострадавших нет», — написал Богомаз в своем telegram-канале.

По его словам, на месте происшествия работают все экстренные службы. Когда станет светло, продолжится обследование территории. Глава региона также попросил жителей не приближаться к опасным и незнакомым предметам.

Брянская область ранее уже подвергалась атакам беспилотников: в ночь на 20 мая российские силы ПВО нейтрализовали восемь БПЛА, запущенных со стороны Украины. Тогда, по данным губернатора, жертв и разрушений инфраструктуры не было.