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Ограничения введены в аэропортах Владимира, Иваново, Костромы и Ярославля

В четырех аэропортах Центральной России — Владимире, Иваново, Костроме и Ярославле — введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Ограничения на полеты продолжают вводить в аэропортах России.

В четырех аэропортах Центральной России — Владимире, Иваново, Костроме и Ярославле — введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск были введены также в аэропортах: Владимир (“Семязино”); Иваново (“Южный”); Кострома (“Сокеркино”); Ярославль (“Туношна”)», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что эти меры направлены на защиту пассажиров и экипажей воздушных судов.

Ранее стало известно, что в Брянске в результате атаки украинских дронов поврежден многоквартирный жилой дом и несколько автомобилей. Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, проводится обследование территории, а местным жителям рекомендовано проявлять осторожность и не приближаться к подозрительным предметам.