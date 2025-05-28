Ограничения введены в аэропортах Владимира, Иваново, Костромы и Ярославля

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск были введены также в аэропортах: Владимир (“Семязино”); Иваново (“Южный”); Кострома (“Сокеркино”); Ярославль (“Туношна”)», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что эти меры направлены на защиту пассажиров и экипажей воздушных судов.