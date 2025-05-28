Ограничения введены в аэропортах Владимира, Иваново, Костромы и Ярославля

Ограничения на полеты продолжают вводить в аэропортах России.
В четырех аэропортах Центральной России — Владимире, Иваново, Костроме и Ярославле — введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск были введены также в аэропортах: Владимир (“Семязино”); Иваново (“Южный”); Кострома (“Сокеркино”); Ярославль (“Туношна”)», — написал Кореняко в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что эти меры направлены на защиту пассажиров и экипажей воздушных судов.
Ранее стало известно, что в Брянске в результате атаки украинских дронов поврежден многоквартирный жилой дом и несколько автомобилей. Экстренные службы продолжают работу на месте происшествия, проводится обследование территории, а местным жителям рекомендовано проявлять осторожность и не приближаться к подозрительным предметам.