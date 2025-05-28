Временные ограничения ввели в аэропортах Владимира, Костромы и Ярославля

Согласно информации, распространенной Росавиацией, временные ограничения на выполнение авиационных операций введены в аэропортах следующих городов: Владимир, Иваново, Кострома и Ярославль.
«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов временные ограничения на их прием и выпуск были введены также в аэропортах: Владимир (Семязино; код ИКАО: UUBL); Иваново (Южный; UUBI); Кострома (Сокеркино; UUBA); Ярославль (Туношна; UUDL)», — передают в Росавиации.
Ранее представитель Росавиации сообщил о введении временных ограничений в столичных аэропортах Внуково и Жуковский, а также Домодедово.