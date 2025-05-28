В Омске местные жители сообщили о серии взрывов

Жители Омска сообщили о серии взрывов, зафиксированных в различных районах и поселках. Полицейские занимаются выяснением причин этих инцидентов. Об этом рассказала пресс-секретарь губернатора Омской области Мина Ахвердиева в интервью РИА Новости.
«На все указанные адреса направлены сотрудники полиции для проверки сообщений и принятия необходимых оперативных мер», — добавила она.
К расследованию подключились также специалисты министерства региональной безопасности Омской области и МЧС России.
Ранее сильнейший взрыв произошел на химическом заводе.