Серийную кражу лошадей на 19 млн тенге раскрыли в Туркестанской области

Полиция Туркестанской области задержала группу, подозреваемую в серийных кражах скота.
По данным следствия, четверо мужчин похищали лошадей с пастбищ в трех районах — Мактааральском, Жетысайском и Келесском. Похищенных животных перевозили на грузовике, забивали и продавали мясо.
Установлена их причастность как минимум к десяти фактам краж. Сумма ущерба — около 19 миллионов тенге.
Во время обысков изъяты девять лошадей, грузовая машина и другие вещественные доказательства. Один из подозреваемых ранее уже был судим за аналогичные преступления.
Проводится досудебное расследование. Полиция проверяет возможную причастность задержанных к другим эпизодам.