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Серийную кражу лошадей на 19 млн тенге раскрыли в Туркестанской области

Скотокрадством четверо задержанных занимались в трех районах области, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: ДП Туркестанской области

Полиция Туркестанской области задержала группу, подозреваемую в серийных кражах скота.

По данным следствия, четверо мужчин похищали лошадей с пастбищ в трех районах — Мактааральском, Жетысайском и Келесском. Похищенных животных перевозили на грузовике, забивали и продавали мясо.

Установлена их причастность как минимум к десяти фактам краж. Сумма ущерба — около 19 миллионов тенге.

Во время обысков изъяты девять лошадей, грузовая машина и другие вещественные доказательства. Один из подозреваемых ранее уже был судим за аналогичные преступления.

сообщили в ДП Туркестанской области

Проводится досудебное расследование. Полиция проверяет возможную причастность задержанных к другим эпизодам.