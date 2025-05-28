Собянин: сбито уже 18 БПЛА, летевших на Москву

«ПВО Минобороны сбито четыре беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр в своем telegram-канале. Собянин уточнил, что всего было уничтожено 18 БПЛА, из которых 14 были дополнительно ликвидированы средствами ПВО при подлете к столице.