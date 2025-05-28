Собянин: сбито уже 18 БПЛА, летевших на Москву

БПЛА Украины пытаются атаковать Москву.
Система противовоздушной обороны (ПВО) отразила атаку 18 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся на Москву. Об этом 27 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«ПВО Минобороны сбито четыре беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал мэр в своем telegram-канале. Собянин уточнил, что всего было уничтожено 18 БПЛА, из которых 14 были дополнительно ликвидированы средствами ПВО при подлете к столице.
По словам главы города, работы по устранению последствий падения обломков ведутся оперативными службами на местах. Собянин отметил, что по предварительным данным разрушений и пострадавших в результате атаки нет. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
В аэропортах Внуково и Жуковский временно приостановлены взлеты и посадки гражданских самолетов. Информацию об этом предоставил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем telegram-канале. Согласно заявлению ведомства, данные ограничения введены с целью обеспечения безопасности полетов.