Собянин: еще восемь беспилотников сбиты при подлете к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны сбили еще восемь беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы.
В ходе очередной атаки были отражены попытки восьми беспилотников проникнуть в московское воздушное пространство. Обломки сбитых дронов уже обнаружены, и специалисты экстренных служб проводят работы по их осмотру и утилизации на месте падения.
Оперативные силы продолжают активно защищать Москву от вражеских беспилотных устройств.
Ранее мэр Москвы Сергей собянин сообщил об уничтожении еще шести украинских беспилотников, летевших по направлению к столице.