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Собянин: еще восемь беспилотников сбиты при подлете к Москве

Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков БПЛА.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем Telegram-канале, что силы противовоздушной обороны сбили еще восемь беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону столицы.

В ходе очередной атаки были отражены попытки восьми беспилотников проникнуть в московское воздушное пространство. Обломки сбитых дронов уже обнаружены, и специалисты экстренных служб проводят работы по их осмотру и утилизации на месте падения.

Оперативные силы продолжают активно защищать Москву от вражеских беспилотных устройств.

Ранее мэр Москвы Сергей собянин сообщил об уничтожении еще шести украинских беспилотников, летевших по направлению к столице.