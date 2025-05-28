Собянин: Еще два беспилотника сбиты системой ПВО Минобороны на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны уничтожили еще два БПЛА, которые летели на столицу. Об этом в среду, 28 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
— Средства ПВО Минобороны сбили еще два БПЛА, летевших на Москву, — написал он в Telegram-канале.
В настоящее время на месте падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб.
До этого средства противовоздушной обороны сбили еще два беспилотника, которые летели на столицу, сообщил Сергей Собянин.
Также силами ПВО была отражена атака двух беспилотников, которые летели на Москву.
Ранее силы противовоздушной обороны сбили четыре беспилотника, которые летели на столицу.
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов ввели в аэропорту Домодедово.