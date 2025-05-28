Mash: момент уничтожения БПЛА над Троицком попал на видео

Вражеские дроны сбивают российские системы ПВО.
В ночь на 28 мая был сбит украинский дрон в небе над Троицком. Очевидцы засняли этот момент на видео.
«Момент уничтожения беспилотника в районе московского Троицка», — со ссылкой на своих подписчиков передает telegram-канал Mash. Видео выложено в мессенджере.
Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще шести дронов, летевших в сторону Москвы. Всего за ночь произошло 18 атак. Из-за воздушной угрозы в четырех аэропортах Центральной России — Владимире, Иваново, Костроме и Ярославле — введены временные ограничения на прием и отправку бортов.