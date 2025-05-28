Mash: момент уничтожения БПЛА над Троицком попал на видео

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил об уничтожении еще шести дронов, летевших в сторону Москвы. Всего за ночь произошло 18 атак. Из-за воздушной угрозы в четырех аэропортах Центральной России — Владимире, Иваново, Костроме и Ярославле — введены временные ограничения на прием и отправку бортов.