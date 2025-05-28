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Украинские БПЛА повредили шесть автомобилей и дом в Брянске

При отражении атаки БПЛА повреждены окна дома в Брянске.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил в Telegram-канале, что при отражении массированной атаки дронов ВСУ в регионе повреждены окна многоквартирного дома и шесть автомобилей. Уточняется, что пострадавших нет.

«При отражении воздушной атаки в многоквартирном жилом доме Фокинского района города Брянска повреждены окна и шесть автомобилей», — проинформировал глава региона.

Как сообщается, жертв и пострадавших нет. На месте происшествия уже работают аварийные и оперативные службы. Накануне Богомаз сообщил, что в ночь на 26 мая силами российских ПВО над Брянской областью был сбит 31 украинский беспилотник.

Ранее KP.RU писал, что украинские военные обстреляли гражданские объекты Херсонской области. В результате атаки на два района погибли двое мужчин, также сообщалось о нескольких пострадавших и разрушениях.